الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد خمسة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

نيويورك-سانا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، خمسة قرارات بأغلبية كبيرة دعماً للقضية الفلسطينية، في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد حصل القرار المتعلق بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين على تأييد 151 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 14، فيما نال القرار الثاني الخاص بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، دعم 145 دولة مقابل 10 معارضين وامتناع 18.

أما القرار الثالث المتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الناتجة عنها، فقد حظي بتأييد 157 دولة مقابل اعتراض 10 وامتناع 9، في حين حصل القرار الرابع الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان على دعم 88 دولة واعتراض 19 وامتناع 64.

كما اعتمدت الجمعية العامة القرار الخامس المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، بأغلبية 146 دولة مقابل اعتراض 13 وامتناع 17.

وأعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارات، مؤكداً أن هذا الموقف الدولي يعكس تعاطفاً متزايداً مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الوحشي الذي يشنه الاحتلال.

من جانبه، اعتبر المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، أن التصويت الساحق على تجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات يعكس تضامناً واسعاً مع لاجئي فلسطين، مشدداً على أن القرار يمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم احتياجاتهم الإنسانية والتنموية إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة.

يُذكر أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت في الثاني من الشهر الجاري، قراراً يؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه فلسطين، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 ودعم حل الدولتين، حيث صوتت لصالحه 151 دولة مقابل اعتراض 11 وامتناع 11.