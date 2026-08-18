تحذيرات لمستخدمي هواتف “أندرويد” من تطبيق تجسس جديد

موسكو-سانا

حذر خبراء مستخدمي هواتف “أندرويد” من برنامج تجسس جديد يحمل اسم “DragonDoll”، يستهدف هواتفهم، مؤكدين تعرض مستخدمين في 26 دولة لهجمات بهذا البرنامج.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الثلاثاء عن خبراء في شركة “بوزيتيف تكنولوجيز” قولهم في بيان: “تعرض مستخدمو أندرويد في أكثر من 26 دولة، من بينها روسيا، لهجمات برنامج التجسس الجديد DragonDoll”، مضيفين أنه يمنح المخترقين سيطرة شبه كاملة على أجهزة الضحايا، ويسرق البيانات، بما فيها محادثات تطبيقات المراسلة.

وأوضحت الشركة أن الإصابة بالبرنامج تحدث عبر موقع مزيف يحاكي الصفحة الرسمية لمتصفح “Chrome”، حيث يُطلب من المستخدم “تحديث” المتصفح، ليقوم بعدها بتثبيت البرنامج الضار على جهازه.

وأشارت إلى أنه بمجرد تثبيت البرنامج، يستطيع المخترقون التحكم بالجهاز المصاب، بما في ذلك تشغيل الشاشة وإيقافها، وتسجيل النقرات، والتقاط لقطات الشاشة، وقراءة الرسائل، واعتراض كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية (PIN) عبر نوافذ واجهة مزيفة.

كما يستطيع البرنامج قراءة قوائم الدردشات وجهات الاتصال في تطبيقات “تلغرام” و”واتساب” و”فايبر”، واعتراض محتوى الإشعارات المنبثقة، ثم تشفير البيانات التي يجمعها وإرسالها إلى خادم تابع للمهاجمين.

وكانت وزارة الداخلية الروسية حذرت في حزيران الماضي من أن المحتالين بدؤوا باستخدام برنامج ضار جديد يحمل اسم “Drama RAT” لسرقة البيانات وقفل هواتف “أندرويد”.

يذكر أن شركة Google بدأت في 18 حزيران الماضي طرح نظام التشغيل “أندرويد 17” رسمياً لهواتف Google Pixel، على أن يصل لاحقاً إلى أجهزة أندرويد الأخرى، متضمناً مجموعة من التحسينات في الأداء وتجربة الاستخدام، إلى جانب توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مستويات الأمان.