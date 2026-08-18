وفاة شخصين وإصابة 11 بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا
توفي شخصان وأصيب 11 آخرون جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 12 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 11 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 95 حريقاً في عموم سوريا، حيث عملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة:
عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.
عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج.
الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.