وفاة شخصين وإصابة 11 بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

IMG 20260818 104047 338 1 وفاة شخصين وإصابة 11 بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا‏

توفي شخصان وأصيب 11 آخرون جراء حوادث سير استجابت لها فرق الدفاع في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات ‏السورية. ‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 12 حادث سير أسفرت ‏عن تسجيل حالتي وفاة وإصابة 11 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية ‏للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت ‏أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 95 حريقاً في عموم سوريا، حيث عملت الفرق ‏على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، فيما ‏اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة: ‏

عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية.‏

عدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات ولا ‏سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج.‏

الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق ‏وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

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