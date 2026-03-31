مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجارٍ جنوب غربي الصين

بكين-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، جراء انفجارٍ داخل نفق طريقٍ سريعٍ قيد الإنشاء في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن لجنة النقل في حي وانتشو بالبلدية قولها في بيان اليوم الثلاثاء: إن الانفجار وقع مساء أمس في موقع بناء قسم طريق سريع وطني يربط مقاطعتي هوبي وسيتشوان، وتسبب بمقتل أربعة اشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح.

هذا ويشتبه في أن الانفجار نجم عن غاز قابل للاشتعال، وتم تطويق الموقع، فيما يجري حالياً تحقيق في سبب الحادث، بحسب السلطات المحلية.

وكان ثمانية أشخاص لقوا حتفهم إثر وقوع انفجار في شركة صغيرة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية في بلدة شويانغ بمقاطعة شانشي شما الصين في السابع من شباط الماضي.