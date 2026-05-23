ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,783 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 ‏حتى اليوم، إلى 72,783 قتيلاً، و172,779 جريحاً‎.‎



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، عن مصادر طبية في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 قتلى، أحدهم انتشل جثمانه، و29 إصابة.



وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 890، وإجمالي الإصابات إلى 2,677، فيما جرى انتشال 777 جثماناً.



وأوضحت المصادر ذاتها، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.