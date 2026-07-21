الولايات المتحدة تصدر تحذيراً لمواطنيها على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

واشنطن-سانا



أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً أمنياً عالمياً دعت فيه المواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم إلى توخي الحذر واليقظة، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء: “إن البيئة الأمنية لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع نتيجة التطورات الجارية في المنطقة”، داعيةً المواطنين الأمريكيين إلى متابعة الإرشادات الأمنية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأضاف البيان: “إن احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو المواقع المرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في أنحاء مختلفة من العالم قد ازداد”، مشيراً إلى أن السلطات الأمريكية تواصل مراقبة التطورات عن كثب، وتحديث التوجيهات الأمنية عند الحاجة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الإثنين، بدء موجة جديدة من الضربات الجوية ضد إيران، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران قائلا: إنها “ستدفع الثمن” على خلفية مقتل جنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه أصدر توجيهات للقيادة العسكرية باتخاذ إجراءات ردّ “أضعافاً مضاعفة”، وذلك بعد إعلان واشنطن ارتفاع حصيلة قتلاها إلى 17 جندياً خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في 18 حزيران الماضي مذكرة تفاهم لوقف الحرب، قبل أن يتصاعد التوتر مجدداً مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.