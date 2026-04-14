الصين تطلق صاروخاً حاملاً لإرسال ثمانية أقمار اصطناعية إلى الفضاء

بكين-سانا

أطلقت الصين اليوم الثلاثاء صاروخاً حاملاً من طراز “ليجيان-1 واي12” لترسل ثمانية أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الصاروخ أُطلق في الساعة الـ 12:03 ظهراً (بتوقيت بكين) من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي الصين، حيث نجح في إرسال الأقمار الاصطناعية إلى مداراتها المحددة.

وكانت الصين أطلقت في الثالث عشر من الشهر الماضي، قمرين اصطناعيين تجريبيين جديدين إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد.