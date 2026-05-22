الصين تعارض نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في آسيا

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الجمعة عن معارضتها الشديدة لإقدام الولايات المتحدة على نشر منظومات صاروخية متوسطة المدى في عدد من الدول الآسيوية، داعيةً واشنطن وطوكيو إلى تصحيح أخطائهما.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون قوله في تصريح: “إن بكين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة منظومات صواريخ متوسطة المدى في دول آسيوية”، داعياً الولايات المتحدة واليابان على التراجع عن هذه الخطوة وتصحيح هذا المسار.

وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن خطط للجيش الأمريكي لنشر منظومة صواريخ “تايفون” متوسطة المدى في اليابان خلال الفترة ما بين حزيران وأيلول المقبلين، بهدف إجراء مناورات عسكرية مشتركة، على أن يتم بعد انتهاء التدريبات نقل المنظومة بشكل دائم إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.