غابارد تعلن استقالتها من منصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

واشنطن-سانا

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد اليوم الجمعة، تقديم استقالتها من منصبها في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب الحالة الصحية لزوجها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن غابارد قولها في تصريحات: “إنها أبلغت ترامب عزمها الاستقالة خلال اجتماع عُقد في المكتب البيضاوي اليوم”، مشيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من حزيران المقبل.

ووفقاً لقناة “فوكس نيوز ديجيتال” الأمريكية، أعربت غابارد في رسالة الاستقالة الموجهة إلى ترامب عن “امتنانها العميق للثقة التي أولاها إياها، وللفرصة التي أتيحت لها لقيادة مكتب مدير المخابرات الوطنية خلال الفترة الماضية”.

وأشارت غابارد في رسالتها إلى أن قرارها جاء عقب تشخيص إصابة زوجها مؤخراً بنوع نادر من سرطان العظام.

ويعد منصب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) الذي استقالت منه غابارد، أحد أرفع المناصب الأمنية في الولايات المتحدة، حيث يشرف شاغله على تنسيق عمل 18 وكالة استخبارية أمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، ويقدم الإيجاز الاستخباري اليومي للرئيس الأمريكي.

يذكر أن غابارد هي المسؤول الوزاري الرابع الذي يغادر منصبه في إدارة الرئيس ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية، وهو ما يسلّط الضوء على حجم التغييرات المتسارعة داخل الفريق الحكومي الحالي في واشنطن.