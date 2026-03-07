الداخلية البحرينية: إصابة شخص واندلاع حرائق جراء سقوط شظايا صاروخ ايراني في المنامة

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد عن إصابة شخص ووقوع أضرار مادية في العاصمة المنامة، جراء سقوط شظايا نتيجة العدوان الإيراني المتواصل على المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته على منصة إكس، أن “شخصاً أصيب ووقعت أضرار بعدد من المحلات التجارية جراء سقوط شظايا صاروخ بالشارع العام في العاصمة المنامة”، مشيرة إلى أن العدوان تسبب أيضاً بنشوب حريق وأضرار مادية في منزل وعدة مبانٍ محيطة بالعاصمة.

وأوضح البيان أن فرق الدفاع المدني تعمل على تأمين وإخلاء المواقع المتضررة، وباشرت إجراءاتها الفورية للسيطرة على الحريق والحد من تداعياته.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 92 صاروخاً و151 طائرة مسيرة، استهدفت أراضي المملكة منذ بدء العدوان يوم السبت الماضي.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.