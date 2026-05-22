الولايات المتحدة والسويد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء

واشنطن-سانا

وقعت الولايات المتحدة والسويد اليوم الجمعة مذكرة تفاهم بشأن “اتفاقية الازدهار التكنولوجي”، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات المتقدمة، والطب الحيوي، والفضاء، والطاقة النووية، والتكنولوجيا الكمومية، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز الابتكار والتنافسية.

وأفاد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن المذكرة تهدف إلى تمكين التعاون المشترك في تخصصات العلوم والتكنولوجيا الاستراتيجية ذات الاهتمام المتبادل، بما يشمل تمكين الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، وتسريع أبحاث الطب الحيوي، وتأمين ريادة الطاقة، وتعزيز التعاون الفضائي، والنهوض بالنظام البيئي الآمن للتقنيات الكمومية.

وتشمل مجالات التعاون تسريع تطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموثوقة، وبناء سلسلة توريد آمنة لتقنيات الجيل الخامس، ودعم إنشاء كابلات اتصالات تحت سطح البحر عبر منطقة القطب الشمالي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية والمفاعلات المعيارية الصغيرة وتقنيات الاندماج النووي.

كما تنص المذكرة على تعزيز الشراكة في مجال الفضاء من خلال مواصلة التعاون في برنامج “أرتميس” لاستكشاف القمر، وتسهيل الشراكات بين الشركات التجارية الفضائية في كلا البلدين، والاستفادة من المواقع الجيوستراتيجية لتعزيز الأمن والازدهار في القطب الشمالي.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لسلسلة من الشراكات التكنولوجية المماثلة التي أبرمتها واشنطن مؤخراً مع دول شمال أوروبا، مثل فنلندا والنرويج، بهدف توحيد المعايير الأمنية لشبكات الاتصالات وحماية الملكية الفكرية في مجالات الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.