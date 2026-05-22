هولندا تحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية

لاهاي-سانا

وافقت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة على قرار يقضي بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الهولندي روب يتن قوله: “إن الهدف من هذا الحظر هو منع أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية”.

وكانت الحكومة الهولندية السابقة قد أعلنت العام الماضي عزمها اتخاذ هذه الخطوة، حيث تشير التوقعات إلى دخول القرار حيز التنفيذ رسمياً خلال النصف الثاني من العام الجاري.

يُذكر أن هولندا تُعدُّ من أكبر المشترين عالمياً للسلع الإسرائيلية، في حين لم تكشف الحكومة رسمياً عن الحجم الدقيق للسلع التي يتم استيرادها حالياً من المستوطنات الإسرائيلية.

