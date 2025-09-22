السفيرة شيا: الشعب السوري يستحق الأمن والاستقرار والازدهار

نيويورك-سانا

أكدت القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة دوروثي شيا، أن جميع السوريين يستحقون الأمن والاستقرار والازدهار.

و أشارت السفيرة شيا في منشور على موقع وزارة الخارجية الأمريكية على منصة x، إلى أنه بناء على ذلك، تقوم الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتُشجّع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تحذو حذوها.

وقالت: إن جهودنا هذه تمثّل تنفيذًا لوعد الرئيس ترامب، بإتاحة بداية جديدة للشعب السوري في سعيه نحو مستقبل مستقر ومزدهر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار الماضي رفع العقوبات عن سوريا، و أعلن البيت الأبيض آخر حزيران، أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا

وعقب التوقيع، قال الرئيس الأمريكي: إن رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، مضيفا: إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية.