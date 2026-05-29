سنو: اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى حقبة النظام البائد خطوة مهمة‎ ‎

لندن-سانا
أكدت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، اليوم الجمعة، أن اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى حقبة النظام البائد يُعد خطوة مهمة نحو ”معالجة أحد أكثر جوانب إرث الصراع قتامة”.
وبينت سنو في منشور على منصة “إكس” أن اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى حقبة النظام البائد ولم يُعلن عنها سابقاً يُعد خطوة مهمة نحو معالجة أحد أكثر جوانب إرث الصراع قتامة، مرحبة بالتعاون بين السلطات السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقالت سنو: إن سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلاً أكثر أماناً لشعبها.
وأسفرت عمليات البحث والتحقيق التي أعلنت عنها البعثة الدائمة لسوريا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج الكيميائي للنظام البائد، والعثور على 54 قنبلة جوية مشابهة لتلك المستخدمة في هجمات اللطامنة 2017، و25 قنبلة أرض – أرض مماثلة لما استُخدم في هجوم الغوطة 2013، إضافة إلى مواد أولية لصناعة غاز السارين ومعدات مزج وتخزين، وقد جرى نقل جميع المواد إلى مرافق خاصة تمهيداً لتدميرها تحت إشراف فرق المنظمة لضمان عدم تشكيل أي تهديد، مع اعتقال 18 شخصاً مرتبطاً بالبرنامج الكيميائي.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة آن سنو في الـ 18 من الشهر الجاري، في لقاء وداع بعد انتهاء مهامها، حيث نوه الوزير بجهود المبعوثة في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.