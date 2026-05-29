سنو: اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى حقبة النظام البائد خطوة مهمة‎ ‎

لندن-سانا‏



أكدت المبعوثة السابقة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، اليوم الجمعة، ‏أن اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى حقبة النظام البائد يُعد خطوة مهمة نحو ‌‏”معالجة أحد أكثر جوانب إرث الصراع قتامة‎”.

وبينت سنو في منشور على منصة “إكس” أن اكتشاف أسلحة كيميائية تعود إلى ‏حقبة النظام البائد ولم يُعلن عنها سابقاً يُعد خطوة مهمة نحو معالجة أحد أكثر ‏جوانب إرث الصراع قتامة، مرحبة بالتعاون بين السلطات السورية ومنظمة ‏حظر الأسلحة الكيميائية‎.‎

وقالت سنو: إن سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية تعني مستقبلاً أكثر أماناً ‏لشعبها‎.‎

وأسفرت عمليات البحث والتحقيق التي أعلنت عنها البعثة الدائمة لسوريا ‏لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن تحديد مواقع مرتبطة بالبرنامج ‏الكيميائي للنظام البائد، والعثور على 54 قنبلة جوية مشابهة لتلك المستخدمة ‏في هجمات اللطامنة 2017، و25 قنبلة أرض – أرض مماثلة لما استُخدم في ‏هجوم الغوطة 2013، إضافة إلى مواد أولية لصناعة غاز السارين ومعدات ‏مزج وتخزين، وقد جرى نقل جميع المواد إلى مرافق خاصة تمهيداً لتدميرها ‏تحت إشراف فرق المنظمة لضمان عدم تشكيل أي تهديد، مع اعتقال 18 ‏شخصاً مرتبطاً بالبرنامج الكيميائي.‏

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى المبعوثة ‏الخاصة للمملكة المتحدة آن سنو في الـ 18 من الشهر الجاري، في لقاء وداع بعد انتهاء مهامها، ‏حيث نوه الوزير بجهود المبعوثة في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين ‏البلدين.