باريس: 60 سفينة فرنسية عالقة في الخليج العربي والبحر الأحمر وسط التصعيد العسكري

باريس-سانا

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو اليوم، أن 60 سفينة فرنسية عالقة في الخليج العربي والبحر الأحمر في ظل التصعيد العسكري المتسارع الذي تشهده المنطقة، مؤكداً تحرك باريس على أكثر من مستوى لتأمين حركة الملاحة وحماية أطقم السفن.

ونقلت وكالة رويترز عن تابارو قوله: “هناك 52 سفينة فرنسية في مياه الخليج، إضافة إلى 8 سفن في البحر الأحمر، ونحن ⁠على اتصال دائم بأطقمها، إذ يوجد بحارة ⁠فرنسيون على متن عدد من هذه السفن”.

وكانت حركة الملاحة توقفت في مضيق هرمز جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية، التي بدأت في الـ 28 من شباط الماضي، ما أدى إلى اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية، بعد شلل الممر البحري الذي تمر عبره خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.