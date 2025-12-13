روبيو: تصرفات رواندا في شرق الكونغو الديمقراطية انتهاك لاتفاق السلام

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم أن رواندا انتهكت اتفاق السلام المبرم مع كونغو الديمقراطية بوساطة من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت فرانس برس عن روبيو قوله في منشور عبر منصة اكس: “تشكل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية انتهاكاً واضحاً لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراء لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس”.

واتهمت الولايات المتحدة رواندا، أمس، بتأجيج عدم الاستقرار والحرب، في وقت يهدد فيه تقدم قوات مدعومة منها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعرقلة الجهود الأمريكية للتوسط في السلام بالمنطقة.

ووقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أمريكية في واشنطن في الرابع من كانون الأول الجاري، اتفاقاً للسلام يرمي لإنهاء إحدى أطول الحروب في إفريقيا.