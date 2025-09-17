السعودية تدين بشدة توغل الاحتلال الإسرائيلي في غزة

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة “إكس” اليوم: إنّ “هذا التوغل يجري في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حداً لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، محذّرة من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة وسكانه.

وطالبت السعودية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، باتخاذ قرارات فورية لوقف آلة القتل والتجويع والتهجير الإسرائيلية ضد شعب فلسطين، وتطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة على سلطات الاحتلال بكل حزم، بما يحافظ على الأرواح البريئة، ويضمن الوقف الفوري لكل أشكال الإبادة الجماعية والتجهير القسري.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس البدء بحملة برية واسعة لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، وذلك في إطار حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى ارتقاء وإصابة أكثر من 230 ألف فلسطيني ،وتحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة تنتشر فيها المجاعة وتفتقر لجميع مقومات الحياة.