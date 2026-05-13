ترامب يصل لبكين في زيارة دولة إلى الصين

بكين-سانا

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم الأربعاء في زيارة دولة إلى الصين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، تمتد حتى الـ 15 من أيار الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن وزارة الخارجية الصينية قولها: “إن الرئيسين سيجريان تبادلاً للآراء بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسلام والتنمية في العالم”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال إحاطة صحفية أن “الصين على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة من أجل توسيع التعاون وتجاوز الخلافات”.

ويرافق ترامب في زيارته التي يركز فيها على التجارة والأعمال مسؤولو شركات، من بينهم إيلون ماسك.

وكان ترامب صرح أمس للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض بأنه سيجري “محادثات مطوّلة” مع شي بشأن إيران التي تبيع القسم الأكبر من نفطها للصين رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها”.

كما صرح ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه سيبحث مع شي مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، إضافة إلى ملفات أخرى مثل القيود الصينية على صادرات المعادن النادرة، والمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، والعلاقات التجارية المتوترة بين البلدين.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى الصين منذ ما يقرب من 9 سنوات، وهي أيضاً زيارة ترامب الثانية إلى الصين منذ زيارته الأولى في تشرين الثاني 2017.

ويسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى تحقيق الاستقرار في علاقتهما رغم المنافسة بين الخصمين في المجالين التجاري والجيوسياسي.