ارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كولومبيا إلى 14 قتيلاً

بوغوتا-سانا

ارتفع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة في إقليم كاوكا جنوب غرب كولومبيا إلى 14 قتيلاً.

ووصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وفق ما نقلت فرانس برس منفذي الهجوم بالإرهابيين ومهرّبي المخدرات، داعياً القوات المسلحة إلى التصدي لهم، كما حمّل المسؤولية للقيادي المنشق إيفان مورديسكو، الذي يُعد من أبرز المطلوبين في البلاد.

بدوره، أكد قائد الجيش هوغو لوبيز أن التفجير هجوم إرهابي استهدف مدنيين، موضحاً أن المهاجمين عمدوا إلى تعطيل حركة المرور بإغلاق الطريق باستخدام حافلة ومركبة أخرى قبل تفجير العبوة.

إلى ذلك، أعلن حاكم كاوكا أوكتافيو غوسمان عبر منصة “إكس”: إن “14 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 38 بجروح”.

وذكرت الشرطة أن عناصر الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن عدد من المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل سبعة أشخاص، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح جراء الانفجار.

وكان شخص أصيب بجروح جراء تفجير استهدف أول أمس الجمعة قاعدة عسكرية في مدينة كالي، ثالث أكبر المدن في كولومبيا، والتي تعد هدفاً متكرراً لجماعات مسلحة تتنافس على طرق تهريب المخدرات نحو المحيط الهادئ، فيما تُسجّل فيها بشكل متكرر عمليات خطف وابتزاز.