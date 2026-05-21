مشفى الكلية الجراحي يواصل تقديم خدماته الطبية بوتيرة عالية ويعزّز خدمات غسيل وزراعة الكلى

دمشق-سانا

يواصل مشفى الكلية الجراحي بدمشق تقديم خدماته الطبية والجراحية للمرضى بوتيرة عالية، وتأمين المواد والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك بفضل خطط التطوير المستمرة التي شهدها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المدير العام للمشفى الدكتور عبد الرحمن سيروان في تصريح لمراسل سانا، أن المشفى يضم حالياً أكثر من 60 جهاز غسيل كلوي، منها نحو 15 جهازاً متطوراً جديداً، تم تزويد المشفى بها خلال الأشهر الماضية.

رفع قدرة المشفى

وأشار إلى أن الأجهزة الجديدة ساهمت في رفع قدرة المشفى على تشغيل 3 ورديات يومياً، بعدد جلسات غسيل كلى وصل لنحو 180 جلسة يومياً، وأكثر من 3000 جلسة في الشهر.

وبيّن سيروان أن المشفى يسجل أكثر من 300 مريض غسيل منتظم، يتلقى كل منهم 8 إلى 12 جلسة شهرياً، مشيراً إلى أن قسم زراعة الكلى عاود نشاطه بعمليات مرتين أسبوعياً، إذ تم إنجاز 24 زراعة منذ بداية العام الجاري، وهو العدد ذاته المحقق خلال عام 2024 بأكمله.

وفي مجال العمليات الجراحية، أوضح سيروان أن عدد ما أُجري من تداخلات جراحية وتنظيرية بلغ نحو 400 عملية، شملت حالات نوعية ونادرة، بينها عمليات زراعة وجراحة بالمنظار.

تحديات عمل المشفى

وأشار سيروان إلى ما يواجه المشفى من تحديات تتمثل بتراجع البنى التحتية، وقدم بعض الأجهزة، وقلة الموارد المالية، وتراجع عدد الكوادر التمريضية مقارنة بحجم الإقبال، لافتاً إلى مواصلة المشفى نشاطاته العلمية أسبوعياً عبر محاضرات وندوات وورش عمل، منها حملات متخصصة في علاج النواسير وعمليات “PCNL” خلال الفترة المقبلة، ومؤتمر علمي حول الحصيات عند الأطفال في تشرين الأول القادم.

وكانت وزارة الصحة أطلقت اليوم المرحلة الأولى من عمليات جراحة الفستولا (الوصلة الشريانية الوريدية) لمرضى غسيل الكلية مجاناً، ضمن حملة “شريان الحياة” التي تنفذها بدعم من جمعية الهداية الإسلامية في مشفى الكلية الجراحي بدمشق.

وتستهدف الحملة إجراء 30 عملية جراحية لمختلف الفئات العمرية من أطفال وكبار، ممن تتوفر فيهم الشروط الطبية، ويسمح وضعهم الصحي بإجراء التدخل الجراحي اللازم.