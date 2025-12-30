ارتقاء فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

ارتقى فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس، ما أدى لانقلابها واشتعال النيران فيها وارتقاء أحد الأشخاص فيها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها استلمت جثمان الفلسطيني وتعاملت مع 3 إصابات خطيرة.

وكان فلسطيني قد أصيب، واعتقل 11 آخرون، في وقت سابق اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة الغربية.