منظمة إيسيسكو تطلق مؤشراً للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي

باكو-سانا

أطلقت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، مؤشراً خاصاً للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، لقياس اتجاهات تطوير هذا المجال لدى الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تم إطلاق المؤشر بالتعاون مع مؤسسة “حيدر علييف”، ووزارة العلم والتربية في أذربيجان.

ووفق موقع المنظمة، أوضح المدير العام لـ “إيسيسكو” سالم بن محمد المالك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أنّ المؤشر الجديد سيعمل على قياس استعداد الدول وترشيد سياستها وتشجيع الإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي انضمت إليه تسع دول رائدة بالعالم الإسلامي، يأتي ضمن جهود تنفيذ ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي.

وكانت منظمة إيسيسكو والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أطلقتا في أيلول 2024، ميثاق الرياض لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي، الذي يعدّ المرجع الأخلاقي والاستراتيجي للدول الأعضاء في الإيسيسكو.