ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2679 قتيلاً

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى 2679 قتيلاً.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله: إنّ الحصيلة التراكمية للاعتداءات، منذ الـ 2 من آذار حتى الـ 3 من أيار، بلغت 2679 قتيلاً و8229 جريحاً.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس ارتفاع الحصيلة إلى 2659 قتيلاً، ما يعكس استمرار تصاعد أعداد الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

