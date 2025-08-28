مصر وقطر تجددان دعمهما لجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

القاهرة-سانا

جددّت مصر وقطر التأكيد على دعم جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة، وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية، ولا سيما إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ الجانبين برئاسة وزيري خارجية البلدين ناقشا اليوم خلال اجتماعات الدورة السّادسة للجنة العليا المشتركة المنعقدة في القاهرة، مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان ودول عربية وإقليمية أخرى، كما استعرضا علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها بما يعزز العمل العربي المشترك.

وأدان الطرفان استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية، ومواصلة سياسة التجويع في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وأكدا أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما وقع الطرفان القطري والمصري على مذكرات تفاهم عدة من بينها التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمجال الزراعي والأمن الغذائي.