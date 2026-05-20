الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة بعدد من القذائف ‏

القنيطرة-سانا
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية والدبابات.
وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف مدفعية ودبابات سقطت في محيط تل الأحمر الشرقي.
وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت فجر اليوم الأربعاء، في مزرعة البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً بعد انتشارها بين منازل الأهالي وتفتيش عدد منها، وتابعت توغلها باتجاه مزرعة أم اللوقس، واعتقلت شاباً آخر، قبل أن تفرج عنهما بعد عدة ساعات.
وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف.
وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.