الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة بعدد من القذائف ‏

القنيطرة-سانا ‏

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء محيط تل الأحمر الشرقي بريف ‏القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية والدبابات.‏

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدة قذائف مدفعية ‏ودبابات سقطت في محيط تل الأحمر الشرقي.‏

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت فجر اليوم ‏الأربعاء، في مزرعة البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شاباً بعد انتشارها بين ‏منازل الأهالي وتفتيش عدد منها، وتابعت توغلها باتجاه مزرعة أم اللوقس، واعتقلت شاباً ‏آخر، قبل أن تفرج عنهما بعد عدة ساعات.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‏التوغّل في ‏الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين ‏من خلال المداهمات ‏والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على أن جميع ‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب السوري ‏باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ‏ممارسات ‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري‎.‎