بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.. السورية للبريد تستأنف نقل الطرود بين المحافظات

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد إعادة تفعيل خدمة إيصال الطرود البريدية الداخلية والبضائع بين المحافظات اعتباراً من يوم الأحد القادم 24 أيار الجاري، وذلك بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وأكدت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الخدمة بحلتها الجديدة ستوفر آلية حديثة وأكثر سرعة وأماناً لإرسال واستقبال الطرود والشحنات البريدية حتى وزن 30 كيلوغراماً، بما يضمن سهولة الإجراءات وتعزيز موثوقية الخدمة للمواطنين، ضمن أسعار مدروسة.

وبيّنت المؤسسة أن المرحلة الأولى ستنطلق عبر الصالات المركزية في مديريات البريد بالمحافظات، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل المراكز والمكاتب البريدية في مختلف المناطق، بما يسهم في تعزيز خدمات النقل البريدي وتسهيل حركة الشحن الداخلي بين المحافظات.

ويأتي إعادة تفعيل خدمة نقل الطرود بين المحافظات ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد لتوسيع وتطوير خدماتها وتحسين جودة الأداء في مختلف المحافظات.