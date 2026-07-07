مدير منطقة الصنمين بريف درعا يبحث مع وفد من أوكسفام ‏دعم مخبز كفر شمس التشاركي

درعا-سانا
التقى مدير منطقة الصنمين بريف درعا عبد الله العلوه مع وفد من إدارة منظمة “أوكسفام” الدولية ممثلاً بالمدير التنفيذي للمنظمة في المملكة المتحدة ريتشارد هوكس، والمديرة التنفيذية للمنظمة في الولايات المتحدة الأميركية آبي ماكسمان.
وذكرت محافظة درعا في قناتها على تلغرام أمس الإثنين أن مدير منطقة الصنمين ووفد أوكسفام قاما بجولة ميدانية إلى مخبز كفر شمس التشاركي، كما بحث الجانبان سبل دعم هذه المنشأة لضمان استدامة الأمن الغذائي في المنطقة وسير العملية الإنتاجية.
وبينت المحافظة أن الجولة شملت أقسام المخبز ومستودعاته، حيث اطلع وفد أوكسفام على آلية الإنتاج واستمع من اللجنة المشرفة لأبرز التحديات التشغيلية، ولا سيما احتياجات الصيانة وتأمين الطاقة ومستلزمات الإنتاج.
واتفق الجانبان على إعداد دراسة فنية مشتركة لتلبية المتطلبات الطارئة للمنشأة وتطوير أدائها.
وأبدى وفد المنظمة خلال الجولة، اهتمامه بدراسة الاحتياجات الفنية واللوجستية للمخبز، لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.
من جانبه، أكد مدير منطقة الصنمين أهمية المخابز التشاركية في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي، معرباً عن تقديره للتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم البنى التحتية الحيوية.
يذكر أن المؤسسة السورية للمخابز افتتحت في شباط الماضي مخبز كفر شمس التشاركي بدعم من المجتمع المحلي، لتلبية احتياجات نحو 70 ألف نسمة في 7 قرى وبلدات بمنطقة الصنمين في ريف درعا الشمالي.