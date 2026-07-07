مدير منطقة الصنمين بريف درعا يبحث مع وفد من أوكسفام ‏دعم مخبز كفر شمس التشاركي

درعا-سانا

التقى مدير منطقة الصنمين بريف درعا عبد الله العلوه مع وفد ‏من إدارة منظمة “أوكسفام” الدولية ممثلاً بالمدير التنفيذي ‏للمنظمة في المملكة المتحدة ريتشارد هوكس، والمديرة التنفيذية ‏للمنظمة في الولايات المتحدة الأميركية آبي ماكسمان.

وذكرت محافظة درعا في قناتها على تلغرام أمس الإثنين ‏أن مدير منطقة الصنمين ووفد أوكسفام قاما بجولة ميدانية إلى ‏مخبز كفر شمس التشاركي، كما بحث الجانبان سبل دعم هذه ‏المنشأة لضمان استدامة الأمن الغذائي في المنطقة وسير العملية ‏الإنتاجية.‏

وبينت المحافظة أن الجولة شملت أقسام المخبز ومستودعاته، ‏حيث اطلع وفد أوكسفام على آلية الإنتاج واستمع من اللجنة ‏المشرفة لأبرز التحديات التشغيلية، ولا سيما احتياجات الصيانة ‏وتأمين الطاقة ومستلزمات الإنتاج.‏

واتفق الجانبان على إعداد دراسة فنية مشتركة لتلبية المتطلبات ‏الطارئة للمنشأة وتطوير أدائها.‏

وأبدى وفد المنظمة خلال الجولة، اهتمامه بدراسة الاحتياجات ‏الفنية واللوجستية للمخبز، لتقديم الدعم اللازم وضمان استمرارية ‏الإنتاج بكفاءة عالية.‏

من جانبه، أكد مدير منطقة الصنمين أهمية المخابز ‏التشاركية في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأهالي، معرباً عن ‏تقديره للتنسيق مع المنظمات الدولية لدعم البنى التحتية الحيوية.‏

يذكر أن المؤسسة السورية للمخابز افتتحت في شباط الماضي ‏مخبز كفر شمس التشاركي بدعم من المجتمع المحلي، لتلبية ‏احتياجات نحو 70 ألف نسمة في 7 قرى وبلدات بمنطقة ‏الصنمين في ريف درعا الشمالي.‏