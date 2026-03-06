أذربيجان تجلي دبلوماسييها من إيران غداة هجوم بمسيّرات على أراضيها

باكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الجمعة إجلاء طاقمها الدبلوماسي من إيران، وذلك غداة هجوم بطائرات مسيّرة استهدف جيب نخجوان التابع لأذربيجان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الأذربيجاني دجيهون بايماروف قوله: إن “أذربيجان تقوم بإجلاء طاقمها الدبلوماسي من إيران، في إجراء يشمل السفارة في طهران والقنصلية في تبريز”.

وأوضح بايماروف أنه تحدث “بشكل جدي” عن الحادث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، مبيناً أن الجانب الإيراني وعد بإجراء تحقيق معمق في الحادث، وأن باكو تنتظر نتائجه.

وكانت أذربيجان أعلنت أمس الخميس أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان وبنية تحتية مدنية أخرى، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية.

كما أعلنت أذربيجان اليوم الجمعة إغلاق حركة الشاحنات والترانزيت عبر جميع المعابر الحدودية بينها وبين إيران بشكل كامل، رداً على الهجمات الإيرانية.