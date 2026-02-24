اليابان تعتزم نشر أنظمة صاروخية قرب تايوان

طوكيو-سانا

أعلن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم نشر صواريخ أرض جو على إحدى جزرها الغربية النائية قرب تايوان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كويزومي قوله في مؤتمر صحفي دوري: “إنّ نشر الصواريخ على جزيرة يوناغوني سيتم خلال السنة المالية 2030 التي تنتهي في آذار من 2031”.

وتأتي هذه التصريحات وسط توترات شهدتها العلاقات بين اليابان والصين مؤخراً على خلفية قضية تايوان، حيث أعلنت بكين اليوم الثلاثاء فرض قيود على صادرات عشرات الشركات اليابانية التي تسهم في تعزيز القدرات العسكرية اليابانية.