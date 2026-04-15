مجلس حقوق الانسان يندد بالغارات الإسرائيلية على لبنان

نيويورك-سانا

ندد خبراء من “مجلس حقوق الإنسان” اليوم الأربعاء بالغارات الإسرائيلية التي تستهدف لبنان مشيرين إلى إنها “عدوان غير مشروع وحملة قصف عشوائية”.

ووفقاً لـ “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة فإن خبراء المنظمة الدولية نددوا في بيان بالاعتداءات الإسرائيلية معتبرين إن هذا ليس دفاعاً عن النفس، بل انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وتدمير متعمد لفرص السلام، وإهانة للتعددية والنظام الدولي الذي تقره الأمم المتحدة”.

وتواصل إسرائيل منذ 2 آذار الماضي شن غارات يومية ومتواصلة على الأراضي اللبنانية عقب استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وصعّدت إسرائيل بشكل كبير من اعتداءاتها بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء الماضي، بذريعة أن الاتفاق لا يشمل لبنان موقعة مئات القتلى والجرحى.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك