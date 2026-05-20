غارات إسرائيلية مكثفة على قرى الجنوب اللبناني ترفع حصيلة الضحايا

بيروت-سانا
واصل العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء اعتداءاته على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم مواطن سوري وعدد من الجرحى.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه قتل 12 شخصاً بينهم مواطن سوري، وجرح 3 آخرون، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير قانون، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
كما استهدفت طائرة مسيّرة للعدو منطقة العاصي بين بلدتي كفرا وصديقين، ما أدى إلى إصابتين، في حين شن طيران العدو غارات على الغندورية وكفرا في قضاء بنت جبيل، وغارات أخرى على المناطق الواقعة بين برج رحال والعباسية وطورا وخربة سلم.
وفي قضاء النبطية، أغار طيران العدو على بلدة جبشيت، كما طال القصف محيط المدرسة الدولية في بلدة حبوش، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي حاروف وجبشيت، إضافة إلى بلدة صديقين في قضاء صور.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار ارتفع إلى 3042 قتيلاً و9301 جريح.