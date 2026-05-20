غارات إسرائيلية مكثفة على قرى الجنوب اللبناني ترفع حصيلة الضحايا

بيروت-سانا‏

واصل العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء اعتداءاته على عدد من القرى ‏والبلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم مواطن سوري ‏وعدد من الجرحى. ‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام‏ أنه قتل 12 شخصاً بينهم مواطن ‏سوري، وجرح 3 آخرون، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير ‏قانون، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.‏

كما استهدفت طائرة مسيّرة للعدو منطقة العاصي بين بلدتي كفرا ‏وصديقين، ما أدى إلى إصابتين، في حين شن طيران العدو غارات على ‏الغندورية وكفرا في قضاء بنت جبيل، وغارات أخرى على المناطق الواقعة ‏بين برج رحال والعباسية وطورا وخربة سلم.‏

وفي قضاء النبطية، أغار طيران العدو على بلدة جبشيت، كما طال القصف ‏محيط المدرسة الدولية في بلدة حبوش، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال ‏أطراف بلدتي حاروف وجبشيت، إضافة إلى بلدة صديقين في قضاء صور.‏

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل ‏على لبنان منذ الثاني من آذار ارتفع إلى 3042 قتيلاً و9301 جريح.‏