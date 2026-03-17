الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تصدت لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن الوزارة قولها: إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي لصواريخ باليستية، والمقاتلات لطائرات مسيرة وجوالة.

بدورها أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتاً.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.