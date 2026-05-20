الإمارات تدين الاعتداء على المركز الإسلامي في سان دييغو الأميركية

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف أمس المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: “إن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازي الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق.

وأعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء، عن سقوط ضحايا، جراء إطلاق نار داخل المركز الإسلامي بسان دييغو.