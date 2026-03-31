مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على خلدة جنوب بيروت

بيروت-سانا

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على منطقة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قوله في بيان: إن غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة خلدة جنوب بيروت أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 بجروح.

وفي سياق متصل، استهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية عدة سيارات في منطقة الجناح شمال سوق الروشة، وقد حضرت سيارات الإسعاف إلى المكان وكذلك فرق الإطفاء لإخماد النيران التي اندلعت فيها، وتزامن ذلك مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة.

وكانت وزارة الصحة العامة في لبنان، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري إلى 1268 قتيلاً، و3750 جريحاً.