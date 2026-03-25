رئيس البرلمان التركي يدعو إلى تكثيف الجهود للدفاع عن وحدة أراضي دول الشرق الأوسط

أنقرة-سانا

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الدفاع عن وحدة أراضي جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وإنهاء الحرب الدائرة فيها.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن قورتولموش قوله في كلمة ألقاها خلال “قمة برلمانات مبادرة البحار الثلاثة” التي احتضنتها العاصمة الكرواتية زغرب اليوم الأربعاء إن” الحرب تسببت بأضرار جسيمة للمدنيين والبنية التحتية وأدت إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز” مضيفاً: “لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المأساة الإنسانية التي تشهدها المنطقة” داعياً إلى إنهاء تلك الحرب.

من جهة أخرى شدد قورتولموش على أن الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والهجمات التي تشنها على لبنان لا تسبب زعزعة استقرار المنطقة فحسب بل تؤثر سلباً أيضاً على أمن أوروبا واقتصادها.

وأضاف: “علينا تكثيف جهودنا للدفاع عن وحدة أراضي جميع دول المنطقة، ورفع صوتنا بشكل أقوى ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطين مستقلة على أساس حل الدولتين، وضمن حدود الرابع من حزيران 1967”.

وحذرت تركيا مراراً من مغبة إدخال المنطقة في حرب جديدة وقال قورتولموش في وقت سابق إن موقف بلاده في هذا الشأن واضح وصريح للغاية.

وتأسست “مبادرة البحار الثلاثة” عام 2015 بمبادرة من بولندا وكرواتيا بوصفها منصة دولية تشمل بحار البلطيق والأدرياتيكي والأسود وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية والاتصال بين دول وسط وشرق أوروبا، وأصبحت تركيا شريكاً إستراتيجياً فيها عام 2025.