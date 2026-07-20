مقتل فلسطينيين وإصابة ثلاثة باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في رام الله

القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة قلقيلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة قولها: إن فلسطينيين اثنين قتلا برصاص الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة دير جرير الليلة الماضية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى.
وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الضرب وإطلاق الرصاص الحي، وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية، بحماية من قوات الاحتلال.
وفي قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة عبر مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي النقار، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة شبان.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وبلدات الدوحة والعبيدية وزعترة ودار صلاح والخضر، وعدداً من الأحياء والقرى والمخيمات في المحافظة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصعيد متواصل يشمل القتل والاعتقال والتهجير والاعتداء على الممتلكات، في ممارسات تؤكد تقارير أممية وحقوقية أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.