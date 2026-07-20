مقتل فلسطينيين وإصابة ثلاثة باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في رام الله

القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير ‏شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة قلقيلية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة قولها: إن فلسطينيين اثنين قتلا برصاص الاحتلال، وأصيب ثلاثة ‏آخرون خلال اعتداء للمستوطنين على بلدة دير جرير الليلة الماضية.‏

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى ‏المستشفى.‏

وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الضرب ‏وإطلاق الرصاص الحي، وإحراق الممتلكات والاعتداء على الأراضي الزراعية، بحماية من قوات الاحتلال.‏

وفي قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة عبر مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي النقار، وداهمت عدداً من ‏المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة شبان.‏

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وبلدات الدوحة والعبيدية وزعترة ودار صلاح والخضر، وعدداً من ‏الأحياء والقرى والمخيمات في المحافظة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.‏

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصعيد متواصل يشمل القتل ‏والاعتقال والتهجير والاعتداء على الممتلكات، في ممارسات تؤكد تقارير أممية وحقوقية أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ‏ضد الإنسانية.‏