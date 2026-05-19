الولايات المتحدة توافق على بيع كوريا الجنوبية مروحيات عسكرية بقيمة 4.2 مليارات دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع مروحيات عسكرية وتحديث مروحيات أخرى بقيمة تزيد على أربعة مليارات دولار لكوريا الجنوبية التي كانت قد تعهدت شراء مزيد من الأسلحة الأمريكية لتعزيز دفاعاتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية الأميركية قولها في بيان أمس الإثنين: “تمت الموافقة على بيع سيئول 24 مروحية بحرية من طراز “روميو سي هوك” قادرة على تعقب وتدمير الغواصات والأهداف البرية وذلك مقابل ثلاثة مليارات دولار، كما وافقنا على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار لتحديث مروحيات “أباتشي” كورية جنوبية، وهي مروحية هجومية أساسية”.

واعتبرت الخارجية أنّ هذه الصفقة “ستعزز قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستشكل قوة فاعلة قادرة على ردع الخصوم”.

وكان الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، قد تعهد خلال قمة عقدت في تشرين الثاني الماضي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بشراء معدّات عسكرية أميركية بقيمة 25 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دفع 33 مليار دولار لدعم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.