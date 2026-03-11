المفوضية الأوروبية.. النظام الإيراني نظام قمعي ووحشي

ستراسبورغ-سانا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن النظام الإيراني نظام قمعي ووحشي، مشيرة إلى أن جرائمه تعود لعقود مضت.

وفي كلمة لها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء أوضحت فون دير لاين، أن “وحشية نظام علي خامنئي القمعي بما في ذلك حملة القمع الوحشية التي شنها مطلع عام 2026 أسفرت عن مقتل 17 ألف مدني”، مشيرة إلى أن “جرائم هذا النظام تعود لعقود مضت، فقد سجن وعذب مواطنيه ورعى الإرهاب في جميع أنحاء المنطقة، حتى على الأراضي الأوروبية، وقدم دعماً حاسماً لروسيا في حربها الوحشية على أوكرانيا”.

وأعربت فون دير لاين عن أملها في أن “يمهد سقوط خامنئي الطريق نحو إيران حرة وحق الشعب في تقرير مصيره”.

وأشارت إلى أن “المسؤولية الأساس للاتحاد الأوروبي هي حماية مواطني دوله والاستعداد لعواقب الصراع”.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتبادلة، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.