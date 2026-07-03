مقتل 40 شخصاً جراء سقوط حافلة بخندق بجنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا
لقي 40 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم الجمعة، إثر سقوط حافلة في خندق عميق على جانب طريق في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة إنقاذ ومسؤول حكومي باكستاني قولهما: إن الحافلة كانت متجهة من مدينة كويتا عاصمة الإقليم إلى العاصمة إسلام أباد، وعلى متنها 48 راكباً.
وأوضحت المصادر أن الحافلة سقطت في خندق عميق لأسباب لم تتضح بعد، فيما تتواصل التحقيقات في الحادث.
وكان ما لا يقل عن أحد عشر راكباً لقوا مصرعهم في 25 أيار الماضي، وأُصيب سبعة آخرون، جراء حادث تصادم بين شاحنة صغيرة وحافلة ركاب متوقفة شمال غرب باكستان.
يشار إلى أن الطرقات المنتشرة في المناطق الجبلية الوعرة في باكستان، غير معبدة في الغالب، وتضم منحدرات شاهقة ومتعرجة، تتعرض للانهيارات الصخرية، وتشهد حوادث مميتة متكررة.