مقتل 40 شخصاً جراء سقوط حافلة بخندق بجنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا‏

لقي 40 شخصاً مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم الجمعة، إثر سقوط ‏حافلة في خندق عميق على جانب طريق في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة إنقاذ ومسؤول حكومي باكستاني قولهما: إن الحافلة كانت ‏متجهة من مدينة كويتا عاصمة الإقليم إلى العاصمة إسلام أباد، وعلى متنها 48 راكباً.‏

وأوضحت المصادر أن الحافلة سقطت في خندق عميق لأسباب لم تتضح بعد، فيما ‏تتواصل التحقيقات في الحادث.‏

وكان ما لا يقل عن أحد عشر راكباً لقوا مصرعهم في 25 أيار الماضي، وأُصيب سبعة ‏آخرون، جراء حادث تصادم بين شاحنة صغيرة ‏وحافلة ركاب متوقفة شمال غرب ‏باكستان‎.‎

يشار إلى أن الطرقات المنتشرة في المناطق الجبلية الوعرة في باكستان، غير معبدة في ‏الغالب، وتضم منحدرات شاهقة ومتعرجة، تتعرض للانهيارات الصخرية، وتشهد ‏حوادث مميتة متكررة.‏