فشل محادثات أممية حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

نيويورك-سانا‏

فشلت المحادثات المنعقدة في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح، بعد أربعة ‏أسابيع من المفاوضات التي جرت وسط توقعات متدنية بإمكانية التوصل إلى اتفاق.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن رئيس المؤتمر، الدبلوماسي الفيتنامي دو هونغ فييت، قوله: “رغم بذلنا قصارى ‏جهدنا، أدركت أن المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية”، مضيفاً: إنه لن يطرح الوثيقة ‏الختامية لاعتمادها.‏

وأشار خبراء إلى أن المعاهدة، رغم استمرارها، تواجه تراجعاً في فعاليتها السياسية بعد فشل مؤتمرات المراجعة للمرة الثالثة ‏على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية.‏

وقال المحلل ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية: إن النص المطروح “أصبح أقل ارتباطاً بواقع الصراعات الحالية ‏وخطر الانتشار النووي”، في إشارة إلى ملفات كوريا الشمالية وإيران.‏

وأظهرت النسخة الأخيرة من مشروع الوثيقة الاكتفاء بالتأكيد على ضرورة عدم تطوير إيران أسلحة نووية، دون الإشارة ‏إلى “عدم امتثالها” لالتزاماتها كما ورد في مسودات سابقة، كما خلت من أي إشارة مباشرة إلى البرنامج النووي الكوري ‏الشمالي أو إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.‏

كذلك حُذفت الدعوة إلى بدء مفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا لإبرام معاهدة بديلة لمعاهدة “نيو ستارت” ‏الخاصة بالحد من الأسلحة النووية، والتي انتهت صلاحيتها في شباط الماضي.‏

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، تمتلك الدول التسع المسلحة نووياً نحو 12241 رأساً نووياً حتى كانون ‏الثاني 2025، فيما تستحوذ الولايات المتحدة وروسيا على نحو 90 بالمئة من إجمالي الترسانات النووية في العالم.‏