وصول السفينة السياحية الموبوءة بفيروس هانتا إلى هولندا 

أمستردام-سانا

وصلت السفينة السياحية “إم في هونديوس” إلى ميناء روتردام الهولندي، اليوم الإثنين، بعد أن شهدت تفشياً لفيروس هانتا، ما أسفر عن وفيات وإصابات بين ركابها وطاقمها.

وذكرت وكالة رويترز أن السلطات الهولندية أنزلت من تبقى من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 25 شخصاً، إضافةً إلى اثنين من الطاقم الطبي، كما جرى التحضير للتعامل مع جثمان سيدة ألمانية توفيت جراء الإصابة بالفيروس.

بدوره، قال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة: إن جميع ركاب السفينة الذين نزلوا منها لم تظهر عليهم أي أعراض. وكانت السفينة تقل نحو 150 راكباً من 23 دولة، حيث تم الإبلاغ عن ظهور أعراض تنفسية حادة لدى عدد من الأشخاص في الثاني من أيار، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى متابعة الوضع الصحي على متنها.

وينتقل فيروس هانتا بشكل أساسي عبر القوارض، وتعد العدوى بين البشر نادرة، ولا يوجد له علاج نوعي حتى الآن.