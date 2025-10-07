الأغذية العالمي يطالب بتوسيع حجم المساعدات الغذائية لقطاع غزة

نيويورك-سانا

أكد برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يحتاج لتوسيع حجم المساعدات الغذائية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن البرنامج تشديده على أن الجهود الإنسانية يجب أن تتقدم لإنقاذ حياة الناس في القطاع، لا أن تتراجع، وأن غزة بحاجة إلى توسيع نطاق المساعدات الغذائية على الفور.

ودعا البرنامج إلى إتاحة الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق للسماح بتوزيع المساعدات الغذائية بشكل منظم في أنحاء غزة فوراً.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في غزة كارثة إنسانية خانقة، مع انعدام الغذاء والمياه والكهرباء والدواء، وتواصل الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الحيوية، وسط انهيار كامل للنظام الصحي والخدمات الأساسية.