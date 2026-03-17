رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب فيها وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة، لتجنيبها مزيداً من الأزمات بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

بدوره، جدد رئيس الوزراء الهندي إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، معرباً عن دعم بلاده وتضامنها مع الإمارات إزاء جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.