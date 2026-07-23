مقتل جندي تشيكي وإصابة أربعة جراء تحطم مروحية عسكرية

براغ-سانا

قتل جندي تشيكي وأصيب أربعة آخرون بجروح اليوم الخميس، إثر تحطم مروحية عسكرية في قاعدة ناميست ناد أوسلافو، الواقعة جنوب شرق العاصمة براغ.

وأوضح الجيش التشيكي في بيان أن المروحية من طراز “يو إتش-1 واي فينوم” (UH-1Y Venom)، كانت تقل خمسة جنود عند تحطمها داخل القاعدة، مشيراً إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث.

ووصف وزير الدفاع يارومير زونا الحادث بأنه “مأساة كبيرة” للقوات المسلحة.

وكانت تشيكيا قد تعاقدت عام 2019 على شراء ثماني مروحيات متعددة الأغراض من طراز “فينوم” وأربع مروحيات هجومية من طراز “أيه إتش-1 زد فايبر” (AH-1Z Viper) من الولايات المتحدة في إطار تحديث أسطولها الجوي، وتسلمت آخر دفعة منها في حزيران 2024، فيما أشرف مدربون أمريكيون على تدريب الطيارين وأطقم التشغيل على استخدامها.