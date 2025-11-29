اعتقال 5 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال اقتحامها قلقيلية وطوباس في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي “كفر سابا”، وداهمت منازل الفلسطينيين، وعبثت بمحتوياتها، واعتدت عليهم قبل أن تعتقل 5 منهم.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على طوباس لليوم الرابع على التوالي، وسط عمليات اقتحام لعشرات المنازل وتنكيل واعتقال للفلسطينيين، وقامت جرافاتها بقطع الطرقات وخطوط المياه وتدمير البنية التحتية.

وارتفع عدد المصابين بسبب اعتداء قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على طوباس إلى 130 مصاباً.

ويستمر العدوان على مناطق الضفة الغربية مع توسّع العمليات الإسرائيلية التي يتخللها تدمير كبير للمباني السكنية والبنى التحتية، وتهجير للأهالي من منازلهم، ضمن محاولات سلطات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفّة بهدف زيادة الاستيطان فيها.