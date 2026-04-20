تقرير دولي: 71.4 مليار دولار احتياجات إعادة إعمار غزة

بروكسل-سانا

أصدر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الإثنين، التقييم النهائي للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن التقرير الذي نُفذ بالتعاون مع البنك الدولي أوضح أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 26.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 18 الأولى، بهدف استعادة الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية ودعم التعافي الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن الأضرار المادية في البنية التحتية بلغت نحو 35.2 مليار دولار، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بنحو 22.7 مليار دولار، مع تضرر واسع في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، إضافة إلى نزوح 1.9 مليون شخص.

ولفت التقرير إلى أن نجاح عملية التعافي يتطلب توافر شروط أساسية، في مقدمتها وقف إطلاق نار مستداماً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إضافة إلى حرية حركة الأفراد والسلع ومواد البناء، إلى جانب وجود نظام مالي شفاف وفعّال.

وشدد على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجاً لإعادة البناء، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية، فضلاً عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين، مؤكداً أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب إعادة بناء القطاع مادياً ومؤسسياً، إلى جانب دعم إقامة دولة فلسطينية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72553 قتيلاً و172296مصاباً، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.