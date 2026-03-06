ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 222 قتيلاً

بيروت-سانا

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ يوم الإثنين الماضي إلى 222 قتيلاً على الأقل إضافة إلى مئات الجرحى.

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم الجمعة: إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ فجر الإثنين 2 آذار حتى مساء اليوم الجمعة بلغت 217 شهيداً و798 جريحاً.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة سقوط ثلاثة قتلى آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، إضافة إلى 17 إصابة في حصيلة أولية، كما قُتل شخص في غارة على منطقة بئر حسن في بيروت، وقُتل مواطن سوري وأصيب ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على منطقة مار مخايل – الشياح، ليرتفع عدد القتلى إلى 222 قتيلاً.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على دفعتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى تدمير عدد من الأبنية.

ويتعرض لبنان لقصف إسرائيلي منذ الإثنين الماضي عقب استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ، لترد إسرائيل بشن غارات يومية متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.