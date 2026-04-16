ترامب يعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لـ 10 أيام

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال : “أجريتُ محادثات ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقد اتفقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدأان رسمياً وقفاً لإطلاق النار لمدة عشرة أيام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة”.

وأضاف: “يوم الثلاثاء التقى البلدان للمرة الأولى منذ 34 عاماً هنا في واشنطن العاصمة، بحضور وزير خارجيتنا ماركو روبيو. وقد وجّهتُ نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل تحقيق سلام دائم”.

وأعلن ترامب انه سيدعو نتنياهو وعون، إلى البيت الأبيض لإجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، مشيرا إلى أن كلا الجانبين يرغبان في السلام، و”أعتقد أنه سيتحقق سريعاً”.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد كان لي الشرف أن أُسهم في إنهاء تسعة حروب حول العالم، وهذه ستكون العاشرة، فلننجز ذلك”.

وكان سفيرا لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة عقدا محادثات مباشرة في واشنطن، هي الأولى بين الجانبين منذ عقود، حيث اتفقا على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدَّد لاحقاً.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار بعد إطلاق ميليشيا حزب الله صواريخ نحو مواقع إسرائيلية، وهو ما ردّت عليه إسرائيل بغارات واسعة واجتياحات محدودة في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين.