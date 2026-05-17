ترامب يعتزم بحث “خيارات عسكرية” ضد إيران مع مستشاريه للأمن القومي

واشنطن-سانا

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد اجتماع مع كبار مستشاريه للأمن القومي، لبحث ما أسمتها “خيارات لعمل عسكري” ضد إيران.

وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أنه من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات بعد غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي، لمناقشة خيارات العمل العسكري تجاه إيران.

وأشار الموقع، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى أن الاجتماع المرتقب يأتي في سياق تدارس الإدارة الأمريكية لخطواتها المقبلة.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري، مع تلويح الرئيس الأمريكي بإمكانية استئناف الضربات ضد إيران، بالتزامن مع تحركات بحرية غربية متزايدة قرب مضيق هرمز، ومساع دبلوماسية تقودها باكستان لإحياء المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وطهران.

