الكويت تحبط مخططاً إرهابياً جديداً وتضبط شبكة مرتبطة بميليشيا حزب الله تستهدف أمن الدولة

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء، ضبط شبكة إرهابية جديدة مرتبطة بميليشيا حزب الله اللبناني، كانت تخطط لاستهداف رموز وقيادات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب قوله: إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكوّنة من خمسة كويتيين وشخص غير كويتي، إضافة إلى رصد 14 متهماً هاربين خارج البلاد، بينهم خمسة مواطنين وخمسة غير كويتيين، إلى جانب شخصين من الجنسية الإيرانية وآخرين من الجنسية اللبنانية، ثبت ارتباطهم جميعاً بميليشيا حزب الله المحظورة.

وأوضح بوصليب أن الشبكة كانت تعمل على تجنيد عناصر لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قيادات الدولة، مشيراً إلى أن المتهمين أقرّوا خلال التحقيقات بانضمامهم للتنظيم الإرهابي وتخابرهم معه، واستعدادهم لتنفيذ مهام تهدد أمن البلاد واستقرارها.

وبين أن عناصر الشبكة تلقّوا تدريبات عسكرية متقدمة خارج الكويت على أيدي قيادات من ميليشيا حزب الله، شملت استخدام الأسلحة والمتفجرات وأساليب المراقبة، إضافة إلى تدريبات خاصة بعمليات الاغتيال.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية في السادس عشر من الشهر الجاري ضبط خلية أخرى تابعة لميليشيا حزب الله، كانت تستهدف المساس بسيادة الكويت وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى.